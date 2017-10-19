Держгеонадр призупинила газові ліцензії компаній Ахметова, Новинського і Бойка

12:09, 19 жовтня 2017
Промисловість
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Таке рішення було ухвалене із-за того, що газодобувні компанії порушили норми закону України «Про нафту і газ».

Компаніям Ахметова, Новинського і Бойко призупинили газові ліцензії / фото УНІАН

Державна служба геології та надр призупинила дію спецдозволів на розвідку і видобуток природного газу для низки недрополльзователей, включаючи компанії, кінцевими бенефіціарами яких є бізнесмени Рінат Ахметов та Вадим Новінський.

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Про це йдеться в опублікованому наказі Держгеонадр №448 від 17 жовтня 2017 року.

«Призупинити дію спеціальних дозволів на користування надрами згідно з переліком, наведеним у додатку до цього наказу», - йдеться в тексті документа.

Згідно з переліком, таке рішення було ухвалене через те, що газодобувні компанії порушили норми закону України «Про нафту і газ».

До цього переліку потрапила компанія «Нафтогазрозробка», яка працює на Хорошовській площі в Харківській області. Згідно з Єдиним державним реєстром фізичних і юридичних осіб, її акціонерами є «ДТЕК Нафтогаз», а кінцевим бенефіціаром – Рінат Ахметов.

Також у переліку присутня компанія «Укрістгаз», яка працює на Платовському родовищі в Харківській області і яку ЗМІ пов'язують з інтересами екс-міністра енергетики, нинішнього депутата «Опозиційного блоку» Юрія Бойка. Керівником цієї компанії є Рубен Захарян.

Згідно з переліком, під рішення Держгеонадр потрапила також компанія «Азов Петролеум Ллс», яка має спецдозвіл на ділянку шельфу в Азовському морі. Її бенефіціаром є бізнесмен і депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський. Також в цей список потрапили такі компанії як «Нові проекти», «Укрнафтогазрозвідка», «Шахта ім. Засядька», «Міжрегіональна газова компанія», «Води України» (входять в структуру НАК «Надра України») та ін.

Держгеонадр надала кожному надрокористувачу 10 днів для усунення виявлених порушень.

Довідка УНІАН. Державна служба геології та надр реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Відомство наділене повноваженнями видавати, призупиняти чи анулювати дію спеціальних дозволів на користування надрами для компаній, які проводять видобуток або розвідку корисних копалин.

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Теги: #ДТЕК Ахметова#ліцензії на видобуток газу