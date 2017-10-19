Україна стає все привабливішою для розміщення іноземних виробництв

Дешева робоча сила та близькість до європейського ринку зробили Західну Україну привабливою для розміщення виробництв — за останні два роки відомі світові бренди відкрили там кілька десятків нових підприємств, йдеться в статті «Нового времени».

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Зокрема, німецька компанія Leoni, яка постачає продукцію — кабелі та комплектуючі — таким гігантам, як Opel, Porsche, Audi, Volkswagen і Lamborghini, вже відкрила другий завод в Україні – у місті Коломия. Початкові інвестиції становили €16 млн. Коломийське виробництво для Leoni — одне з найбільших у структурі компанії. До 2021 року воно вийде на повні оберти, і тоді тут будуть трудитися більше 5 тис. осіб. Таким чином, разом з вже діючим підприємством компанії в місті Стрий на Львівщині Leoni отримає більше 11 тис. співробітників в Україні.

Завод Leoni — один із кількох десятків нових виробничих майданчиків, що запрацювали в останні два роки в західних областях України. Крім німецького концерну, нові потужності тут запустили японські Fujikura і Сумітомо Електрик Борднетце, французька Nexans і німецька Bader. «Так Галичина перетворюється в нову індустріальну зону країни, своєрідний міні-Китай. Регіон, який традиційно відчуває брак місць для працевлаштування, тепер демонструє підвищений попит на представників робітничих спеціальностей», - йдеться в статті.

Попит на робітників у Львівській області вже традиційно випереджає індустріальну Запорізьку область. Тільки в одну Львівщину, за даними місцевої облдержадміністрації (ОДА), іноземці цього року вклали $100 млн інвестицій.

Видання зазначає, що західними інвесторами керує проста логіка: регіон близький до Євросоюзу — ключовому ринку збуту, а праця місцевих робітників дешева.

На боці України також умови зони вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС — зниження в рамках цього договору імпортних та експортних мит, каже Максим Нефьодов, заступник міністра економічного розвитку.

На німецькому заводі Bader, який розташований в передмісті Львова, працює близько 3,6 тис. осіб. При цьому компанія починає будувати в регіоні новий завод, де будуть шити чохли для автомобілів Audi і потенційно Mercedes. Працюватимуть на ньому близько 1,5 тис. співробітників.

Конкуренція за недорогих українських співробітників змушує транснаціональні компанії робити ще радикальніші кроки: у пошуках фахівців вони рушили на схід, резюмує видання. Зокрема, виробник автопроводки Кромберг Шуберт відкрив у 2016-му завод в Житомирі. А Fujikura цього року планує запустити нове підприємство у Вінницькій області.

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