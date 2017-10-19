Результат скорочення авторинку: потужності ЗАЗ затребувані лише на 10-15%

Найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) використовує свої виробничі потужності лише на 10-15% через скорочення обсягів українського авторинку.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління "ЗАЗ" Микола Євдокименко в ході прес-туру на завод.

"Потужності, які є на ЗАЗ, використовуються не повною мірою. Ми використовуємо потужності на 10-15% від потенційно можливих. Це пов'язано з тим, що ринок України за останні роки значно скоротився", - повідомив голова правління.

За словами Євдокименко, на даний момент конвеєр заводу виробляє 3 автомобіля на годину, тоді як до 2013 року конвеєр виробляв 30 авто на годину.

Голова правління також зазначив, що з 2013 року кількість працівників заводу було скорочено вдвічі.

"У 2013 році на ЗАЗ працювало 5 тисяч осіб, то зараз працює 2,5 тисячі Ми змушені були їх скорочувати, тому що ми стояли перед вибором: або тримати 5 тисяч, або в такому варіанті як зараз - вести діяльність та працювати з невеликою рентабельністю", - сказав Євдокименко.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-вересні 2017 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросли на 31% – до 57,8 тисячі одиниць.

За підсумками 2016 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зросли на 41% – до 65,5 тисячі одиниць.

У 2016 році ЗАЗ отримав 602,81 мільйона гривень чистого збитку, що в 2 рази менше ніж у 2015 році.

У зв'язку із загальним падінням економіки України та скороченням продажів автомобілів ЗАЗ з грудня 2014 року по квітень 2015 року повністю зупинив виробництво.

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить в корпорацію "УкрАВТО".

Корпорація УкрАВТО є генеральним імпортером та офіційним дилером більше 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація є власником контрольного пакету акцій ЗАТ "ЗАЗ" і польського автозаводу FSO. До структури корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх областях України.