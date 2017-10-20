В Австралії закрився останній автозавод

Останній автомобільний завод, що належить концерну Holden, який донедавна працював на території Австралії, оголосив про своє закриття, повідомляє Росбалт.

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"Компанія уточнює, що на виробництві авто в Австралії було задіяно близько 900 робітників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що останнім авто, яке зійшло з конвеєра заводу, став червоний седан моделі Commodore V8.

Крім бренду Holden, автомобільне виробництво на території Австралії до недавнього часу здійснювали такі світові гіганти, як Toyota та Ford, проте раніше всі вони прийняли рішення зупинити свою роботу на материку. Причиною вони називали сильне зростання вартості виробництва.

Аналітики також називають фактором, що зробив вплив на рішення про закриття виробництва, високий обмінний курс австралійського долара і високу конкуренцію іноземних компаній.