У Кабміні розповіли, коли виплатять борги із зарплати шахтарям

Міністерство енергетики та вугільної промисловості спільно з Міністерством фінансів відпрацьовують механізм, який дозволить наступного тижня погасити всі поточні борги із виплати заробітної плати шахтарям державних вугільних шахт. Про це заявив заступник міністра енергетики з питань вугільної промисловості Анатолій Корзун, виступаючи у Верховній Раді.

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«З тієї заборгованості із зарплати, яку ви назвали (трохи більше ніж 500 млн грн), є рішення уряду, яке було прийнято на минулому засіданні... Зараз із Міністерством фінансів опрацьовується питання про випуск державної підтримки, а також надходять гроші від реалізації вугільної продукції, тобто буде оплачено більше місячного фонду протягом сьогодні й понеділка. Вся заборгованість, яка залишиться, вона буде наступного тижня підтягнута до рівня, щоб її не існувало», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, багато державних шахт перебувають у важкому фінансовому становищі, оскільки собівартість видобутку вугілля (для багатьох із них) перевищує його відпускну ціну (2200 грн за тонну). Шахти мають великі борги за електроенергію, не в повній мірі фінансуються програми із закупівлі обладнання для забезпечення безпеки робіт і з виплати заробітної плати.

Раніше міністр енергетики Ігор Насалик заявляв, що цього року міністерство планує скоротити загальний рівень збитків державного вуглевидобувного сектору й вийти за підсумками першого кварталу 2018 року на рівень беззбиткової роботи.

Згідно з опублікованими офіційними даними Міненерговугілля, станом на 1 жовтня 2017 року, заборгованість із зарплати у вугільній галузі становила 198,9 млн грн.