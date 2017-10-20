Nissan призупинив виробництво в Японії та відкликає понад мільйон авто

Один із найбільших японських автомобільних виробників - Nissan Motor - заявив про припинення відвантаження своїх машин на всіх шести заводах на території Японії через виявлені порушення з проходженням тестів. Про це повідомляє Прайм з посиланням на заяву президента компанії Хірото Сайкава.

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Він зазначив, що перевірку нових автомобілів під брендом Nissan на заводах концерну в Японії проводили некомпетентні співробітники, без необхідної сертифікації.

"Я приношу глибокі вибачення всім, хто нам довіряв", - сказав Сайкава.

Незадовго до цієї заяви Nissan подав заявку на відкликання 1,16 мільйона автомобілів, які було випущено на потужностях в Японії починаючи з 2014 року. 34 тисячі авто, які були протестовані з порушеннями, також підлягають відкликанню.

Зазначається також, що відкликання проходитиме тільки всередині країни-виробника, це пов'язано з законодавством Японії.

На усунення порушень, за заявами концерну, Nissan витратить близько 25 мільярдів єн, що дорівнює 225 мільйонам доларів.