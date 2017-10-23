Tesla побудує завод у Китаї - WSJ

Компанія Tesla домовилася з владою Шанхаю про будівництво там заводу з виробництва електромобілів, повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

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Влада дозволить Tesla побудувати завод в зоні вільної торгівлі, він буде повністю належати компанії. В даний час опрацьовуються терміни та інші деталі, уточнили співрозмовники видання.

Запуск заводу в зоні вільної торгівлі Шанхаю значно знизить витрати виробництва електромобілів, проте швидше за все продукція заводу буде обкладатися 25-відсотковим податком на імпорт, зазначає газета.

Представники Tesla не стали детально коментувати цю інформацію, зазначивши, що до кінця року компанія планує «чітко визначити» плани виробництва в Китаї.

Запуск виробництва в Китаї дозволить Tesla вийти на найбільший ринок електромобілів, зростання якого триває. У 2016 році в Китаї було продано 351 тис. електромобілів, влада країни має намір довести це число до 7 млн до 2025 року. Раніше Пекін вже зобов'язав усіх працюючих у країні автовиробників почати до 2019 року виробництво електромобілів. Крім того, за заявами офіційних осіб влади опрацьовують план заборони бензинових двигунів, передає РБК.

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Tesla стала першою компанією, яка може скористатися пропозицією, яку раніше Китай розробив для автовиробників. Досі іноземні концерни будували автозаводи в Китаї на умовах спільного підприємства з місцевими виробниками. Це дозволяло їм уникати сплати 25% імпортного мита. Тепер же влада дозволила будувати в зонах вільної торгівлі заводи з виробництва електромобілів без залучення для цього місцевих партнерів. Перша така зона відкрилася в Шанхаї в 2013 році, пізніше в країні з'явилися ще десять таких зон.

Однак, виготовлені в таких зонах машини під час продажу на решті території країни будуть вважатися імпортними та обкладатися митом. Як розповіли експерти видання, малоймовірно, що китайська влада зробить виняток для Tesla в цьому питанні.

За інформацією компанії, в 2015 році продажі Tesla в Китаї становили $319 млн, а наступного року компанія продала вже 11 тис. машин на $1 млрд, що становило 15% від загального доходу Tesla.

У 2017 року статки засновника і генерального директора Tesla Ілона Маска, за оцінкою Forbes, перевищили $20 млрд.