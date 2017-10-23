"Нафтогаз" знову підвищує ціни на газ для промисловості

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з 1 листопада поточного року підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 7,8% порівняно з жовтнем - до 8805,6 грн з 8164,8 грн за тис. кубометрів, йдеться в повідомленні компанії.

Читайте такожУряд веде переговори з МВФ про ціну на газ – Гройсман

Повідомляється, що максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 листопада будуть підвищені на 7,5% - до 9692,4 грн з 9016,8 грн за тис. кубометрів.

Як зазначили в компанії, цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовані залежно від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед «Нафтогазом» або купуватиме не менш як 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. У всіх інших випадках застосовується вища ціна.

Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

У жовтні 2017 року «Нафтогаз» підвищив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 3% порівняно з вереснем 2017 року - до 8164,8 грн за тис. куб. м і максимальні ціни також на 3% - до 9016,8 за тис. куб. м.