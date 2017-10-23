В Україні впало промвиробництво після зростання місяцем раніше

Промислове виробництво в Україні у вересні 2017 року в річному вираженні – до вересня 2016 року - без урахування коригування на ефект календарних днів впало на 0,3% після зростання на 1,2% у такому вимірі місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів промвиробництво у вересні в річному вираженні впав на 0,1% після зростання в такому вимірі місяцем раніше на 1,7%.

Порівняно з попереднім місяцем, серпнем промвиробництво у вересні зросло на 2,5% без урахування сезонної коригування, але при цьому впало на 0,4% з урахуванням коригування.

З початку 2017 року, у січні-вересні порівняно з аналогічним періодом попереднього року, промвиробництво в Україні зменшилася на 0,3%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання промвиробництва у вересні 2017 року порівняно з вереснем 2016 року зафіксовано в хімічній промисловості - на 33,4%, виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – на 22,8%.

Найбільше падіння в річному вираженні зафіксоване у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - на 34,5%, видобутку кам'яного та бурого вугілля - на 24,2%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, промвиробництво в Україні в серпні 2017 року в річному вираженні зросла без урахування коригування на ефект календарних днів на 1,2%, з урахуванням коригування - на 1,7%.

Зростання промвиробництва в Україні за 2016 рік, порівняно з 2015 роком, склав 2,4% після падіння показника протягом 4 років поспіль – у 2012-2015 роках.