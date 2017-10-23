Українська промисловість подолала наслідки блокади Донбасу - Кубів

Українська промисловість подолала наслідки блокади Донбасу завдяки розширенню інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств, підвищення фінансових можливостей домогосподарств та зростанню експорту до Європейського Союзу, про що свідчить мінімальне зниження індексу промвиробництва у вересні цього року порівняно з вереснем минулого року.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на слова першого віце-прем'єр-міністра - міністра економрозвитку Степана Кубіва.

"Кризові явища, пов'язані з наслідками блокади Донбасу, фактично подолано. У вересні скорочення промвиробництва відбулося лише в двох промислових групах: споживчих товарів короткострокового використання - "мінус" 0,5% через високу базу порівняння, та в енергетичному сегменті - "мінус" 8,7% через проблеми з логістикою на Донбасі. Ми очікуємо, що до кінця року зростання виробництва забезпечить інвестиційний, експортний і споживчий попит. А серед факторів ризику залишається ймовірність дефіциту коксу для металургії та збільшення витратності виробництва", - сказав Кубів.

При цьому голова Мінекономрозвитку підкреслив, що зростання зафіксовано у виробництві інвестиційних товарів - на 3,4%, споживчих товарів тривалого користування - на 3,7%, а також товарів проміжного споживання - на 3,4%. При цьому найбільше зросли переробка і хімічна промисловість через збільшення експорту органічних сполук і зростання внутрішнього попиту, а також легка промисловість і металургія.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року активісти і ветерани АТО організували торговельну блокаду неконтрольованих територій Донбасу, зокрема перекривши залізничне вантажне сполучення. В уряді неодноразово закликали припинити блокаду через втрати економіки України і неможливості поставити дефіцитне антрацитове вугілля, однак блокаду не було припинено.

У відповідь на блокаду бойовики заявили про націоналізацію розміщених за лінією дотику всіх підприємств української юрисдикції, в тому числі підприємств фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова, після чого керівництво групи заявило про повну втрату контролю над цими структурами.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про тимчасову заборону переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування у зоні АТО. За оцінками уряду, блокада призведе до втрати Україною 1% ВВП.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що уряд знайде інструменти стимулювання промисловості і економічного зростання для подолання наслідків блокади.

За даними Держстату, падіння промвиробництва у вересні цього року становило 0,3% порівняно з вереснем минулого року.