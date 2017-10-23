Українська промисловість подолала наслідки блокади Донбасу - Кубів
Скорочення у вересні відбулося лише в двох промислових групах: споживчих товарів короткострокового використання та в енергетичному сегменті.
Українська промисловість подолала наслідки блокади Донбасу завдяки розширенню інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств, підвищення фінансових можливостей домогосподарств та зростанню експорту до Європейського Союзу, про що свідчить мінімальне зниження індексу промвиробництва у вересні цього року порівняно з вереснем минулого року.
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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на слова першого віце-прем'єр-міністра - міністра економрозвитку Степана Кубіва.
"Кризові явища, пов'язані з наслідками блокади Донбасу, фактично подолано. У вересні скорочення промвиробництва відбулося лише в двох промислових групах: споживчих товарів короткострокового використання - "мінус" 0,5% через високу базу порівняння, та в енергетичному сегменті - "мінус" 8,7% через проблеми з логістикою на Донбасі. Ми очікуємо, що до кінця року зростання виробництва забезпечить інвестиційний, експортний і споживчий попит. А серед факторів ризику залишається ймовірність дефіциту коксу для металургії та збільшення витратності виробництва", - сказав Кубів.
При цьому голова Мінекономрозвитку підкреслив, що зростання зафіксовано у виробництві інвестиційних товарів - на 3,4%, споживчих товарів тривалого користування - на 3,7%, а також товарів проміжного споживання - на 3,4%. При цьому найбільше зросли переробка і хімічна промисловість через збільшення експорту органічних сполук і зростання внутрішнього попиту, а також легка промисловість і металургія.
Як повідомляв УНІАН, у січні цього року активісти і ветерани АТО організували торговельну блокаду неконтрольованих територій Донбасу, зокрема перекривши залізничне вантажне сполучення. В уряді неодноразово закликали припинити блокаду через втрати економіки України і неможливості поставити дефіцитне антрацитове вугілля, однак блокаду не було припинено.
У відповідь на блокаду бойовики заявили про націоналізацію розміщених за лінією дотику всіх підприємств української юрисдикції, в тому числі підприємств фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова, після чого керівництво групи заявило про повну втрату контролю над цими структурами.
Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про тимчасову заборону переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування у зоні АТО. За оцінками уряду, блокада призведе до втрати Україною 1% ВВП.
Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що уряд знайде інструменти стимулювання промисловості і економічного зростання для подолання наслідків блокади.
За даними Держстату, падіння промвиробництва у вересні цього року становило 0,3% порівняно з вереснем минулого року.