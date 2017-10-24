Порошенко: "крутіше було б побудувати космодром, а не завод з виробництва упаковки", але Україна робить перші кроки

Президент України Петро Порошенко заявляє, що крутіше було б побудувати космодром для міжгалактичних польотів, а не завод із виробництва упаковки, але Україна робить лише перші кроки після жорсткої економічної кризи, спричиненої війною. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на засіданні Ради регіонального розвитку сьогодні у Києві.

Порошенко зазначає, що за час президентства здійснив 133 робочі поїздки до регіонів.

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«Поїздки останніх місяців, як правило, були пов’язані із приємними клопотами. Будуються не лише дороги, не лише відновлюються мости, відкриваються, ремонтуються чи переобладнуються лікарні та школи, інші об’єкти соціальної інфраструктури… Стають доступними сучасні центри для надання адміністративних послуг. Запускаються заводи, виробництва. І навіть подекуди театри гостинно відчиняють двері для шанувальників прекрасного», - сказав президент.

«Звичайно, що в країні є «зрадофіли» і, як каже українське прислів’я: «Якби і тризуб над Кремлем постав, вони скажуть, що криво стоїть». Вони і тут знаходять приводи для печалі. І дороги криві, і мости короткі, і театри в історичний пейзаж не вписуються, і ремонти пересуватися заважають, і заводи не те випускають, борщі не так варять», - додав глава держави.

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Він зауважив, що владу критикують за те, що, «мовляв, перерізають стрічки, та ще й не на дуже глобальних, а й на локальних об’єктах».

«Звичайно, крутіше було би збудувати космодром для міжгалактичних польотів, а не завод із виробництва упаковки. Але ж ми робимо перші кроки після жорсткої економічної кризи, спричиненої війною», - зауважив президент.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що війна на Донбасі ще дуже далека від завершення.