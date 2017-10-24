ОПЗ має намір відновити роботу на початку листопада

Один з найбільших хімічних підприємств України - Одеський припортовий завод (ОПЗ), простоює з липня цього року, має намір відновити роботу за давальницькою схемою на початку листопада, повідомив у соцмережі Facebook перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик.

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"Ми почали підготовку до запуску заводу. Запуск планується в першій декаді листопада", - написав Щурик.

За його словами, завод відновлює роботу за давальницьким договором з приватної енергокомпанією "Енергетичні ресурси України" (ЕРУ).

"Хочу звернути увагу, що, незважаючи на проведення двох публічних конкурсів вибору партнера для роботи за давальницьким договором, розсилки прямих пропозицій про співпрацю всім компаніям, які в різний час працювали з ОПЗ, ми не отримали жодної реальної пропозиції. Зараз ми відновлюємо роботу з ЕРУ за давальницьким договором", - написав він.

Щурик також зазначив, що за час простою жодної допомоги від держави завод не отримав. "Всі зареєстровані законопроекти допомоги ОПЗ та виступи політиків залишилися популістськими акціями", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, призупинив свою діяльність наприкінці 2016 року Одеський припортовий завод (ОПЗ) 2 березня відновив роботу. ФДМУ повідомив, що вибрав дві компанії групи "Енергетичні ресурси України" - "ЕРУ Трейдинг" і ERU Management Services LLC для постачань газу на ОПЗ за давальницькою схемою. Проте 10 липня керівництвом ОПЗ було прийнято рішення про зупинку виробництва.

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3 березня голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, коментуючи посаду голови ФДМУ Ігоря Білоуса про перехід до давальницькою схемою, заявив, що національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" оскаржить у суді перехід ОПЗ на давальницьку схему забезпечення природним газом від приватних компаній. За даними прес-служби холдингу, станом на 1 березня борг ОПЗ за газ перед держхолдингом становив 1,517 мільярда гривень.

У грудні минулого року провалилася третя за рахунком спроба приватизувати 99,6% акцій ОПЗ зі стартовою ціною 5,16 мільярда гривень. У зв'язку з цим подальша його діяльність виявилася під загрозою зупинки. Підприємство має близько 193 мільйонів доларів заборгованості перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа і понад 1,5 мільярда гривень - перед "Нафтогазом України", а контракт на поставку газу на завод закінчився 31 грудня 2016 року.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

"Енергетичні ресурси України" - це приватна енергетична компанія, засновниками якої є Андрій Фаворов і компанія "Еру Файненс ЛТД". Компанія представляє в Україні енергетичні проекти, в тому числі - технології інтенсифікації видобутку природного газу.