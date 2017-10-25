Дискримінація ГМК при розподілі піввагонів УЗ зберігається - експерт

Дискримінація підприємств гірничо-металургійного комплексу України при розподілі піввагонів ПАТ "Укрзалізниця" зберігається за підсумками 2-х декад жовтня 2017 року, повідомив голова Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

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"Продовжую оперативно інформувати громадськість про ситуацію щодо забезпечення підприємств ГМК вагонами таких списків. За підсумками 23 днів жовтня результат без змін і становить все ті ж 26%, але при цьому розбіжність між окремими підприємствами у забезпеченні від 4% до 76%!!!" - наводяться його слова на веб-сайті Асоціації.

Як зазначив А. Каленков, підприємства не припиняють направляти звернення до керівництва УЗ, яке у відповідь випускає "якісь незрозумілі відписки і прес-релізи", з яких можна зрозуміти, що займатися принциповим наведенням порядку в сфері розподілу вагонів нинішнє тимчасове керівництво на чолі з Євгеном Кравцовим поки не збирається, а вагони як і раніше йдуть на "потрібні" маршрути, підприємства, які принципово не користуються послугами посередників – в кінці списку.

"Чому все також не прийнято управлінське рішення забезпечувати всіх вантажовідправників рівномірно? Відповідь однозначна – комусь так вигідно! Від цієї проблеми і колишні керівники усувалися з незрозумілих причин, не помічаючи очевидних зловживань, і поточний тимчасовий менеджмент зайнятий вирішенням більш пріоритетних для себе завдань. Для них набагато важливіше закрити дірки в бюджеті від неефективності своєї роботи шляхом чергового підвищення тарифів і заробити галочку, адже показувати в кінці року збитки, піддаючи сумніву свою компетентність, нікому не хочеться", - констатував голова "Укрметаллургпрома".

При цьому А. Каленков задався питанням, чому УЗ не намагається підвищити рентабельність, нарощуючи обсяги вантажообігу. "На залізниці цим просто ніхто не займається, адже набагато ефективніше забезпечувати всіх вантажовідправників на рівні ринкової частки таких списків (яка досягає 35-40%) , ніж спеціально притримувати вагони певним фірмам з метою матеріальної подяки, тим самим значно збільшуючи оборотність піввагонів, яка з 2013 року зросла з 6,9 діб до 9,1 добу 1П2017г.", - додав він.

Від таких "недоробок", на його думку, в першу чергу несуть збитки підприємства ГМК, не виконуючи плани відвантаження і недогружая продукцію на адресу зарубіжних покупців, сама УЗ втрачає доходи, держава недоотримує валютну виручку.

"Ми змушені були звернутися до прем'єр-міністра України, і я дуже сподіваюся, що вже найближчим часом дискримінація підприємств ГМК буде усунута і забезпечення всіх без винятку вантажовідправників піввагонами таких списків буде на рівні не менше 35% від їх загального навантаження. Закликаємо всіх інших вантажовідправників долучатися до нашої ініціативи, інакше ми не зможемо змусити УЗ навести порядок у розподілі піввагонів", - констатував А. Каленков.

Як повідомлялося раніше, "Укрметалургпром" та Федерації металургів України звернулися до прем'єр-міністра країни Володимира Гройсмана з проханням сприяти усуненню преференцій для певних компаній з боку "Укрзализныцм" при розподілі вагонів і будь-яких зловживань, пов'язаних з цим питанням.