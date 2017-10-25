Україна збільшила виробництво товарів легкої промисловості

Українські підприємства легкої промисловості у січні-серпні 2017 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, збільшили обсяги виробництва своєї продукції на 7%. Про це повідомила президент - голова правління Української асоціації підприємств легкої промисловості Тетяна Ізовіт на прес-конференції.

Читайте такожУкраїнська промисловість подолала наслідки блокади Донбасу - Кубів

Ізовіт зазначила, що темп зростання виробництва текстилю в січні-серпні поточного року склав 112,3% відносно січня-серпня минулого року, темп зростання виробництва шкіри та взуття становив 107,2%. Найменший показник темпу зростання легкої промисловості в Україні демонструє виробництво одягу, який встановлений на рівні 104,1% щодо відповідного періоду 2016 року.

"Минулого року у нас реалізовано продукції більш ніж на 20 мільярдів гривень. При цьому в розрізі підгалузей ситуація виглядає наступним чином. Виробництво одягу займає 41% від загальної кількості реалізованої продукції, текстильне виробництво займає 37% і виробництво шкіри та взуття - 22%", - сказала експерт.

При цьому, вона підкреслила, що якщо порівнювати виробництво товарів на одного жителя України, ми порівнюємо з 2013 роком, то в 2013 році, з розрахунку по курсу валюти, ми виробляли на одного жителя України продукції на 26,3 долара, у 2016 році продуктивність на одного жителя України впала на 7,9 долара і становить 18,4 долара.

"За регіональним рейтингом виробництва в 2016 році на першому місці з досить вагомим, найуспішнішим проривом 14,4% займає Львівський регіон, Житомирська область - 8,7%, Харківська – 8,5%, Дніпропетровська – 7%. І п'ятірку лідерів завершує Київ, де виробництво легкої промисловості становить 6,9% від загального виробництва в країні", - сказала Ізовіт.

Вона також зазначила, що на внутрішньому ринку товарів 58% - це імпорт, 20,8% - контрабанда або тіньовий бізнес, власне виробництво складає 14,7% і секонд-хенд – 6,5%.

Ізовіт повідомила, що найбільшими імпортерами легкої промисловості в Україну за 2016 рік були Китай (27,4%), Польща (10,2%), Туреччина (9,2%), Німеччина 8,2%) та Італія (7,1%).

Експерт також розповіла про основні проблеми галузі. Так, за її словами, існують нерівні умови конкуренції на внутрішньому ринку, а саме - відсутність суцільного обліку торгівлі, нестабільність податкового законодавства та відсутність реального механізму контролю за безпекою продукції.

Також вона повідомила, що існує дефіцит кваліфікованих кадрів, низька продуктивність праці, обмеженість власних сировинних ресурсів, відсутні доступні кредити та програми державної підтримки для модернізації і розширення виробництва.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оцінив потенціал збільшення частки легкої промисловості в економіці країни до декількох відсотків ВВП у середньостроковій перспективі.

За його словами, в Україні досить великий внутрішній ринок, а модернізація виробництва та інвестиції можуть забезпечити якісну продукцію, так і високі заробітні плати в галузі, що допоможе покрити потреби.

Україна в 2016 році збільшила експорт продукції легкої промисловості на 7,1% - до 60 мільйонів доларів.