ОПЗ запустив один агрегат з виробництва аміаку

Найбільше хімічне підприємство України - Одеський припортовий завод (ОПЗ), простоює з липня цього року, запустив один агрегат з виробництва аміаку, веде ремонтні роботи на другому агрегаті, а також готується до пуску виробництва карбаміду. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик.

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"Запустили один агрегат з виробництва аміаку. Другий ще на ремонті... За великим рахунком, виробництво карбаміду можна почати хоч зараз, взявши аміак із сховища, але будемо запускати на своєму. Свій аміак може з'явитися протягом дня, і тоді ж запустять карбамід", - написав він, додавши, що на сьогодні немає передумов для виникнення проблем під час запуску установок.

Як повідомляв УНІАН, після тривалої зупинки ОПЗ працював у цьому році в період з березня по 10 липня. Це стало можливим завдяки укладенню угоди цього підприємства з приватними газотрейдерами – компаніями "ЕРУ Трейдинг" і ERU Management Services LLC, які погодилися поставляти газ на давальницьких умовах, тобто отримуючи натомість готову продукцію.

Коментуючи перехід до давальницькою схемою, 3 березня голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що "Нафтогаз" оскаржить таку угоду в суді, оскільки завод не погасив перед нафтогазовим холдингом борг розміром 1,5 мільярда гривень. Крім того, підприємство має близько 193 мільйонів доларів заборгованості за газ перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа.

24 жовтня Щурик повідомив, що ОПЗ має намір відновити роботу за давальницькою схемою на початку листопада.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (р. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.