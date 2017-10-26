"Укрзалізниця" дискримінує промисловців – ЗМІ

Представники промислових підприємств гірничо-металургійної галузі звинувачують "Укрзалізницю" в дискримінації та заявляють про можливу корупцію при розподілі вагонів.

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Про це йшлося у сюжеті телеканалу 24. Як йдеться у матеріалі, "Укрзалізниця" не надає промисловим підприємствам гірничо-металургійної галузі необхідної кількості вантажних вагонів, через що зриваються терміни поставок продукції споживачам. Це завдає колосальної шкоди підприємствам, які є базовими галузями національної промисловості.

Крім того, зазначається, що така практика викликана присутністю корупції.

"Деякі вантажовідправники, зазвичай це невеликі компанії, дозволяють собі домовлятися за гроші. Кожен вагон оцінюючи від тисячі до півтори тисячі гривень, і навіть вище. Підприємства гірничо-металургійного комплексу – це великі компанії. Вони не можуть дозволяти собі діяти такими методами. Тому, на жаль, "Укрзалізниця" забезпечує вагонами за залишковим принципом. Це одна з корупційних схем "Укрзалізниці", яка годує досить велика кількість людей", – заявив у матеріалі президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

За підрахунками фахівців, на корупційних схемах у перерозподілі вагонів залізничні чиновники заробляють близько мільярда гривень на рік.

Разом з тим брак вагонів може призвести до скорочення виробництва, що в свою чергу зменшить податкові надходження до бюджету і призведе до зростання рівня безробіття.

"Минулого року було точно відомо, що тільки в силу того, що вчасно не були поставлені вагони, Україна не змогла експортувати на сотні мільйонів доларів або мільярд доларів додатково продукції лише тому, що фізично не могла цього зробити. На сьогоднішній момент ми маємо відверту корупційну ситуацію в "Укрзалізниці". І вона буде залишатися такою, поки там не пройдуть реформи", – повідомив економічний експерт Борис Кушнірук.

Представники гірничо-металургійної галузі вже звернулися до прем'єр-міністра країни Володимира Гройсмана з листом, щоб не допустити подальшого зловживання у розподілі вантажних вагонів, повідомляють ЗМІ