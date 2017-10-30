Одне з найбільших в Україні хімпідприємств збільшило прибуток майже в 3 рази

Одне з найбільших в Україні підприємств хімічної галузі ват "Сумихімпром" в січні-вересні 2017 року збільшило чистий прибуток у 2,9 рази - до 93,4 мільйона гривень з 32,6 мільйона гривень в аналогічному періоді 2016 року.

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Про це йдеться в звіті підприємства, оприлюдненому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, чистий дохід підприємства від реалізації продукції за звітний період зріс на 8,3% - до 1,636 мільярда гривень.

Валовий прибуток за звітний період поточного року збільшився на 55% до 267,7 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, "Сумихімпром" в січні-червні 2017 року скоротило чистий прибуток в 3,8 рази - до 7,4 мільйона гривень з 28,4 мільйона гривень в аналогічному періоді 2016 року.

"Сумихімпром" – енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти та коагулянти.