Прибуток "Укртранснафти" з початку року перевищив 2 мільярди гривень

Національний оператор нафтотранспортної системи держкомпанія "Укртранснафта" за підсумками 9 місяців 2017 року отримала 2,231 мільярда гривень чистого прибутку, що на 74,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Відповідні дані містяться в звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід від реалізації продукції за звітний період збільшився на 9,1% – до 2,763 мільярда гривень, а валовий прибуток скоротився на 8,3% – до 1,317 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, "Укртранснафта" в першому півріччі 2017 року отримала 577,4 мільйона гривень чистого прибутку, що на 22,8% більше, ніж за аналогічний період 2016 році.

Довідка УНІАН. Компанія "Укртранснафта" є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 кілометрів, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тисячі кВт.