Крюківський завод хоче збільшити випуск вантажних вагонів на третину

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) в 2017 році планує збільшити випуск вантажних вагонів на 33%, або на 527 вагонів порівняно з 2016 роком - до 2103 одиниць. Про це йдеться в звіті підприємства, переданому в міськвиконком Кременчука.

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Згідно з повідомленням, у 2017 році завод не досягне виробничого піку, який був у 2013 році.

"У 2013 році завод виробив 5316 вантажних вагонів, а в цьому планує 2103 штук", - заявив начальник управління економіки Микола Здойма.

Нагадаємо, в 2016 році підприємство збільшило обсяги виробництва в 3,8 рази, випустивши 1576 вантажних вагонів. Крім цього, підприємство здійснило ремонт 15 пасажирських вагонів і справило 9 пасажирських вагонів.

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) у січні-вересні збільшив випуск вантажних вагонів на 27,8%, або на 308 вагонів порівняно з відповідним періодом 2016 року - до 1415 одиниць.

Згідно з повідомленням, у січні-вересні завод виробив 26 пасажирських вагонів, тоді як 2016 року за звітний період не було здійснено жодного пасажирського вагона. Також того ж року завод модернізував 15 вагонів метро.