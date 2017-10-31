ОПЗ з початку року отримав понад 600 мільйонів збитку

Одеський припортовий завод (ОПЗ), одне з найбільших хімічних підприємств України, в січні-вересні 2017 року збільшив чистий збиток в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 7,8% – до 604,1 мільйона гривень з 560,5 мільйона гривень.

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Такі дані містяться в квартальному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід заводу від реалізації продукції в січні-вересні 2017 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року в 4,2 рази – до 966 мільйонів гривень з 4,024 мільярда гривень.

Валовий прибуток підприємства за звітний період скоротився до 162,5 мільйона гривень з 180,4 мільйона гривень валового прибутку за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, ОПЗ, після тривалої зупинки, працював цього року в період з березня по 10 липня. Потім він знову простоював і лише наприкінці жовтня ОПЗ запустив один агрегат з виробництва аміаку.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.