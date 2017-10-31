Люди Тігіпка увійшли до наглядової ради викупленого у росіян "Дніпрометизу"

Акціонер підприємства з виробництва металевих виробів «Дніпрометиз» змінив склад наглядової ради компанії, а саме: спостережну раду покинули представники російської «Сєвєрсталі», замість них увійшли два представники групи «ТАС» бізнесмена Сергія Тігіпка.

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Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

«26 жовтня 2017 року товариством від акціонера – компанії Dealzone Holding Ltd було отримано повідомлення про відкликання та заміну члена наглядової ради представника даного акціонера Сергія Виноградова на іншого представника даного акціонера Вікторію Зінкевич, а також відкликання та заміну члена наглядової ради представника даного акціонера Сергія Коврякова на іншого представника зазначеного акціонера Олега Желтова», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Зінкевич протягом останніх 5 років працювала заступником директора з юридичних питань групи "ТАС". Желтов протягом останніх 5 років працював головним скарбником групи "ТАС".

Згідно з повідомленням, з 26 жовтня також достроково припинені повноваження членів наглядової ради: Андрія Рижова та Віталія Палабугіна. Нові члени спостережної ради замість них не обиралися.

Як повідомлялося, 27 жовтня «Сєвєрсталь» оголосила про те, що її дочірня компанія Cambay Services Ltd завершила операцію з продажу 100% акцій Dealzone Holding Ltd, що володіє 98,6% українського підприємства «Дніпрометиз».

При цьому умови угоди компанії не повідомляли.

«Сєвєрсталь» придбала 60% акцій «Дніпрометизу» в 2006 році. Згодом частка «Сєвєрсталі» в українському підприємстві була збільшена до 98,6%.

«Дніпрометиз» - провідний виробник України з виготовлення сталевого дроту, цвяхів, кріплення і сіток. Потужність підприємства - 120 тис. тонн метвиробів в рік.