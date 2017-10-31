Миколаївський суднобудівний завод зупинив роботу

Державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод" (колишній «Суднобудівний завод ім. 61 комунара»), що входить в концерн "Укроборонпром", зупинив роботу через відсутність рішення Кабінету міністрів щодо ракетного крейсера проекту 1164 (серія радянських ракетних крейсерів - УНІАН).

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Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

«На сьогодні арештовані рахунки підприємства, а заборгованість з заробітної плати становить понад 58 млн грн. Ці борги накопичилися через припинення в лютому 2015 року відшкодування витрат підприємства на утримання крейсера», - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, Миколаївський суднобудівний завод вже третій рік самостійно виконує роботи з утримання крейсера 1164.

«Припинення утримання крейсера призведе до руйнування його енергетичних вузлів, елементів обладнання, екологічного забруднення акваторії річок Буг та Інгул. Також, у результаті руйнування і проведення консервації спеціальних виробів і його складових, вартість крейсера в розмірі капітальних інвестицій впаде до вартості брухту», - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що «Укроборонпром», для недопущення втрати вартості цього судна і на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2015 року, підготував і направив на розгляд Кабінету міністрів України проект щодо врегулювання питань, пов'язаних з демілітаризацією та подальшим використанням цього ракетного крейсера.

«Проектом розпорядження передбачається відшкодування підприємству витрат за утримання крейсера, що дозволило б погасити заборгованість з заробітної плати. Відсутність державної підтримки стратегічного суднобудівного підприємства країни унеможливлює не лише його виведення з кризового становища, а й загрожує його функціонуванню в цілому», - повідомили в прес-службі.

У повідомленні також зазначається, що 30 жовтня керівництво "Укроборонпрому" звернулося до секретаря Ради національної оборони і безпеки України Олександра Турчинова з проханням сприяти у вирішенні долі стратегічного підприємства.

Довідка УНІАН. Миколаївський суднобудівний завод (Суднобудівний завод ім. 61 комунара) - суднобудівне підприємство, розташоване в Миколаєві. Веде свою історію з 1787 року.

З 2011 року входить до складу держконцерну "Укроборонпром". Підприємство спеціалізувалося на виробництві суден різного типу, а також військових кораблів. Зараз завод в основному виконує контракти з ремонту суден і десантних катерів для ВМФ України.

Ракетні крейсери проекту 1164 - серія радянських ракетних крейсерів. У 1970-1980-х роках на Миколаївському суднобудівному заводі імені 61-го Комунара було побудовано чотири кораблі цього проекту.

Ракетні крейсери проекту 1164 призначені для надання бойової стійкості оперативним з'єднанням військово-морського флоту у віддалених районах Світового океану.