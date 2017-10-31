Американській Avellana Gold повернули ліцензію на видобуток золота в Закарпатській області

Генеральна прокуратура України повернула міжнародній видобувній компанії Avellana Gold раніше вилучені спецдозволи на розробку Мужиївського родовища поліметалічних руд у Закарпатській області, а також конфіденційну геологічну інформацію про родовища, повідомила прес-служба компанії.

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«Генеральна прокуратура повернула Avellana Gold спеціальний дозвіл на видобуток поліметалів у Мужиївському родовищі, якими володіє американський інвестор, а також конфіденційну геологічну інформацію про родовища», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що наприкінці жовтня співробітники правоохоронних органів провели обшук в офісі «Карпатської рудної компанії», яка належить Avellana Gold.

Пізніше співробітникам повідомили, що обшук, який проводився Генеральною прокуратурою у «Карпатській рудній компанії» проходив у рамках розслідування кримінальної справи щодо попередніх власників компанії.

Як повідомляв УНІАН, Avellana Gold розробила проект з видобутку поліметалічних руд у Закарпатській області, який планує інвестувати близько 100 млн дол.

У 2016 році Avellana Gold придбала підприємства «Карпатська рудна компанія» і «Західна геологорозвідувальна компанія», які мали спеціальні дозволи на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою та видобування поліметалічних руд на Мужиївському родовищі.

У кінці березня 2017 року Держгеонадр повідомила про те, що Avellana Gold усуває негативні наслідки від діяльності попередніх надрокористувачів та планує у 2017 році провести рекультивацію території цього родовища.