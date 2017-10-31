"Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" Фірташа відновило роботу після більш як піврічного простою

Хімічний завод «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» (м. Сєвєродонецьк Луганської області), яке входить до структури холдингу Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа, після більш ніж піврічного простою відновив виробництво мінерального добрива - аміачної селітри. Про це повідомляє на своїй сторінці в соцмережі Facebook прес-служба Ostchem.

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«Сєвєродонецький «Азот» відновив випуск аміачної селітри - найбільш затребуваного мінерального добрива в Україні. «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» отримало першу продукцію після тривалого простою», - наголошується в повідомленні.

За інформацією прес-служби, на підприємстві відновлено роботи за всім технологічним ланцюжком - від прийому аміаку до отримання мінеральних добрив.

«У листопаді 2017 року «Сєвєродонецький «Азот» планує випустити 51 тис. тонн аміачної селітри. Мінеральні добрива будуть поставлятися вітчизняним аграріям», - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2017 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про відновлення антидемпінгових мит на імпорт до України деяких азотних добрив вітчизняного виробництва в рамках захисту власного виробника і зниження залежності українських аграріїв від поставок хімічної продукції.

Після прийняття цього рішення, в червні в Ostchem повідомили, що три з чотирьох хімзаводів (черкаський «Азот», «Рівнеазот» та «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот») планують відновити виробництво мінеральних добрив.

Довідка УНІАН. Ostchem - група компаній, які працюють в сфері хімічної промисловості і виробляють аміак, карбамід, нітрати та іншу продукцію. Група входить в першу десятку світових виробників азотних добрив. У структури холдингу входять «Концерн Стирол», черкаський «Азот», «Рівнеазот», «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» і завод в Естонії - «Нітроферт». Основним акціонером групи є бізнесмен Дмитро Фірташ.

Холдинг Ostchem є підрозділом міжнародної групи компаній Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа. Структури Фірташа контролюють понад 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств.