Держгеонадр хоче продавати спецдозволи на видобування корисних копалин через Prozorro

Виконуючий обов'язки голови Державної служби геології та надр Олег Кирилюк провів зустріч з керівником антикорупційного стартапу системи публічних продажу Prozorro.Продажі Олексієм Соболєвим та представником Асоціації газодобувних компаній для обговорення планів відомства щодо переходу до продажу спецдозволів на видобуток корисних копалин через систему публічних продажу Prozorro. Про це повідомляє прес-служба Держгеонадр.

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"Керівництво Держгеонадр ініціювало зустріч з представниками Prozorro.Продажі для налагодження ефективного і прозорого діалогу між державними органом і покупцями під час аукціонів з продажу спеціальних дозволів на право користування надрами", - повідомили в прес-службі, додавши, що відомство планує перейти до електронній формі аукціонів, що дасть можливість залучити максимальну кількість учасників.

За словами Кирилюка, діючу систему торгів "треба однозначно міняти".

"На зустрічі з Prozorro ми обговорили можливу співпрацю. Вже через три тижні будуть перші напрацювання. З метою спрощення і прозорості проведення аукціонів, Держгеонадр буде ініціювати внесення змін у постанову уряду. Тобто, до наступного аукціону, який відбудеться в грудні, вже буде зрозуміло, яким чином ми будемо проводити аукціони", - зазначив Кирилюк.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що система Держгеонадр є непрозорою і потребує реформування.

На початку жовтня повідомлялося, що Держгеонадр планує в першому кварталі 2018 року провести аукціон з продажу 20-25 спецдозволів на видобуток нафти і газу.

Довідка УНІАН. Prozorro.Продажі - спільний проект Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Transparency International Україна та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Він створений для швидкої та ефективної реалізації державного і комунального майна, а також запобігання корупції завдяки централізації даних, громадського контролю та розширенню кола покупців. Проект підтримано урядами Німеччини та Великобританії через фонд GIZ.

Система електронних державних закупівель Prozorro з 1 серпня 2016 року стала обов'язковою до застосування для всіх державних замовників при закупівлі від 200 тисяч гривень для товарів і від 1,5 мільйона гривень для робіт.

У Мінекономрозвитку розраховують, що за підсумками 2017 року використання Prozorro дозволить заощадити близько 50 мільярдів гривень.