Україна з початку року видобула понад 17 мільярдів кубів газу

Україна в січні-жовтні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила видобуток природного газу на 3% – до 17,3 мільярда кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

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"Надходження газу від газодобувних підприємств України збільшилося на 500 мільйонів кубометрів (+3%) і становить 17,3 мільярда кубометрів за 10 місяців поточного року", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за 2015 рік видобуток газу в Україні скоротився порівняно з 2014 роком на 3,1% – до 19,2 мільярда кубометрів. У 2016 році Україна збільшила видобуток газу на 0,5% – до 19,8 мільярда кубометрів.

За 9 місяців 2017 року Україна збільшила видобуток газу на 2,6% - до 15,5 мільярда кубометрів.