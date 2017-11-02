Україна скоротила виробництво сталі

В Україні за січень-жовтень, за оперативними даними, виробництво сталі зменшилося на 13% порівняно з січнем-жовтнем 2016 року - до 17,66 мільйона тонн. Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів "Укрметалургпром".

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За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період скоротилося на 15% - до 15,18 мільйона тонн, виплавка чавуну скоротилася на 17%, до 16,42 мільйона тонн.

Обсяг виробництва коксу зменшився на 20% - до 8,59 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2016 році виробництво сталі зросло на 6% порівняно з 2015 роком - до 24,2 мільйона тонн, виробництво загального металопрокату також збільшилася на 6% - до 21,41 мільйона тонн, виплавка чавуну зросла на 8% – до 23,59 мільйона тонн. Обсяг виробництва коксу за 2016 рік зріс на 10% - до 12,73 мільйона тонн.