Держоборонзамовлення України: частка приватних постачальників озброєння зросла до 55%

Частка приватних постачальників озброєння для забезпечення потреб державного оборонного замовлення, яке формує Міністерство оборони України, з початку збройної агресії Росії проти України з 2014 року по 2017 рік зросла з 40% до 55%.

Читайте такожКабмін змінив порядок планування і контролю держоборонзамовлення

Про це під час слухань у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони повідомив заступник директора департаменту військової політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міноборони Владислав Шостак.

«У 2014 році було 60% або більше – це «Укроборонпром», а цього року вже 45%. Тобто приватний сектор вже отримав велику частку», - сказав він.

За словами Шостака, в 2017 році загальний розмір державного оборонного замовлення становить 8 млрд грн.

«Нам наступного року для закупівлі зразків озброєння буде виділено близько 10 млрд грн», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в «Укроборонпромі» заявили, що частка компанії в структурі держоборонзамовлення на 2016 рік (13,5 млрд грн) становить 32,5%.

У середині лютого 2017 року Кабмін уперше затвердив довгострокове Державне оборонне замовлення (на 2017-2019 роки). Як підкреслили в Мінекономрозвитку, планування оборонного замовлення на три роки є частиною загального середньострокового бюджетного планування, яке проводить уряд. Разом з тим, деталі оборонних планів становлять державну таємницю, і їх зміст не може бути оприлюднено.