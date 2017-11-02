Суд надав НАБУ доступ до документів заводу Порошенка

Солом'янський районний суд Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро тимчасовий доступ до документів Заводу Кузня на Рибальському (раніше – Ленінська Кузня), який належить президенту Петру Порошенку і народному депутату Ігорю Кононенку, в рамках справи про закупівлю бронемашин "Тритон" за завищеними цінами.

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Про це йдеться в ухвалі суду від 18 жовтня, оприлюдненій в Держреєстрі судових рішень, повідомляє Liga.net.

НАБУ розслідує закупівлю Державною прикордонною службою за гроші держбюджету бронемашин "Тритон" у Заводу Кузня на Рибальському, випливає з визначення.

За даними слідства, військова частина 1498 у листопаді 2015 року підписала два договори з заводом на загальну суму 59,5 млн грн. В рамках договору в грудні 2015 року та березні 2016 року Завод Кузня на Рибальському передав 4 бронемашини "Тритон".

У матеріалах суду зазначається, що розпорядженням Кабміну №439 від 14 травня 2015 року була передбачена закупівля Харківським прикордонним загоном 34 одиниць "бойових дистанційних модулів" загальною вартістю 161,5 млн грн. "Тобто, вартість одного бойового дистанційного модуля повинна була становити 4,75 млн гривень. Однак, фактично вартість однієї одиниці закупленого Державною прикордонною службою "Тритон-0103" становила 14,876 млн грн", - йдеться в судовому рішенні.

Також, аудитом встановлено, що прийняття рішення керівництвом ДПС України щодо закупівлі зазначеної спеціальної техніки до введення її в експлуатацію є порушенням постанови Кабінету міністрів від 25 лютого 2015 року №345, яким затверджується порядок поставки озброєння, військової та спеціальної техніки.

Все це, як зазначено у рішенні суду, призвело до того, що за рахунок бюджетних коштів було придбано недосконалу спеціальну техніку, яка в момент придбання не могла в повному обсязі виконувати функції та завдання, на які розраховувала Державна прикордонна служба під час її закупівлі.

"Придбана за рахунок бюджетних коштів ДПС України у Заводу Кузня на Рибальському спеціальна техніка у кількості 4 одиниці... фактично в 2016 році підрозділами державної прикордонної служби за цільовим призначенням не використовувалася", - йдеться в судовому рішенні.

Суд частково задовольнив вимоги НАБУ і надав детективам доступ до ряду технічної та конструкторської документації.

Найбільший акціонер Заводу Кузня на Рибальському - фонд Прайм Ессетс Капітал Петра Порошенка з пакетом 82,5% акцій. Ще 11,5% акцій підприємства належить фонду ВІК Ігоря Кононенка.