Україна почала антидемпінгове розслідування щодо імпорту шприців із трьох країн

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) розпочала антидемпінгове розслідування щодо шприців, що імпортуються в Україну з Індії, Туреччини і Китаю.

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Відповідне повідомлення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про початок розслідування опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр».

Згідно з повідомленням, 25 жовтня комісія розглянула скаргу заявників - українських компаній «Гемапласт» і «Тюмень-Медико-Сміла».

Згідно з повідомленням, у 2015-2016 роках сукупна частина імпорту з Індії, Туреччини і Китаю щодо споживання зросла на 13% і 120%. При цьому обсяги виробництва заявників скоротилися на 19% і 35%, відповідно, а обсяги продажу на внутрішньому ринку - на 14% і 30%.

"У скарзі міститься достатньо інформації про те, що імпорт в Україну шприців походженням із Республіки Індія, Турецької Республіки та Китайської Народної Республіки здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що могло призвести до завдання шкоди національному товаровиробнику", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Україна порушила спеціальне антидемпінгове розслідування щодо імпорту сірчаної кислоти і олеуму, який в 2014-2016 роках міг завдати шкоди національному товаровиробнику.