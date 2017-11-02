У Міноборони назвали пріоритети держоборонзамовлення-2018

Пріоритетними видами озброєння в структурі державного оборонного замовлення на 2018 рік, яке формує Міністерство оборони України, стануть засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами, протитанкове озброєння, броньовані машини піхоти, а також проведення модернізації літаків і вертольотів.

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Про це під час слухань у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони повідомив заступник директора департаменту військової політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міноборони Владислав Шостак.

«По-перше, це забезпечення підрозділів, які виконують завдання в зоні АТО. Ми продовжуємо забезпечувати їх високоточним озброєнням, зокрема комплексами радіоелектронної боротьби, які дають змогу боротися з безпілотними літальними апаратами. Друге питання - це протитанкові засоби для того, щоб бути готовим дати відсіч збройній агресії», - сказав він, додавши, що Міноборони продовжує оснащувати Збройні сили броньованими машинами і БТРами.

«Ми традиційно і поетапно проводимо модернізацію літаків і вертольотів. Це високотехнологічний процес, і його масштаби обмежені. Купити ми таку техніку не можемо, це дуже дорога техніка», - додав Шостак.

За його словами, пріоритет надаватиметься українським виробникам озброєння.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня прес-секретар Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що нинішнього року за результатами державного випробування для потреб Збройних сил України було прийнято 17 зразків нового і модернізованого озброєння та військової техніки.

Також повідомлялося, що однією з причин вибухів на складі боєприпасів біля села Калинівка на Вінниччині наприкінці вересня могло бути використання безпілотного літального апарату.