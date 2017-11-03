"Антонов" може відновити співпрацю з Росією - росЗМІ

Держпідприємство "Антонов" і російська вантажна авіакомпанія "Волга-Дніпро" ведуть закриті переговори щодо подовження льотної придатності літаків Ан-124–100 "Руслан". Про це пише видання "КоммерсантЪ" з посиланням на джерела в російській авіагалузі.

Читайте також"Антонов" продовжує співпрацювати з російською авіакомпанією - журналіст"У досягненні домовленостей зацікавлені обидві сторони, але остаточне рішення поки не ухвалене через складні відносии між двома країнами, - говорить один зі співрозмовників. - Поки є розуміння про вартість послуг і місце проведення робіт: бригада українського підприємства займеться ними на заводі "Авіастар-СП" в Ульяновську".

Наразі конфлікт створив для компанії "Волга-Дніпро" серйозні труднощі з подовженням ресурсу і забезпеченням життєвого циклу "Руслана" - найбільшого в світі вантажного цивільного літака. У парку перевізника є 12 машин, які виконують чартерні вантажні перевезення. Утримувачем сертифіката типу літака є "Антонов". За його умовами процедура подовження ресурсу повинна проводитися кожні 4 тис. льотних годин, хоча сам призначений ресурс набагато більший - 50 тис. годин, 10 тис. польотів і 45 календарних років.

В уряді РФ визнали, що російські експлуатанти мають труднощі з підтриманням льотної придатності "Русланів".

При цьому джерело видання в російському авіапромі переконане, що можливе залучення "Антонова" до роботи за підсумками переговорів більше потрібно Києву, ніж Москві через нібито недостатнє фінансування українського підприємства, яке входить до складу "Укроборонпрому".

Водночас, на думку іншого співрозмовника, у разі відмови від співпраці вартість перевезень на ринку може збільшитися. Наразі компанія "Волга-Дніпро" займається доставкою вантажів у рамках великих міжнародних контрактів, наприклад, перевозить вироблені в Європі супутники на космодром Куру у Французькій Гвіані.

Джерела російського видання в українському Кабміні вважають, що угода між компаніями може відбутися, якщо Верховна Рада не завадить цьому. "Ми мотивуємо домовленості тим, що транспортники Іл-76МД, які знаходяться у нас, а також перебувають на озброєнні ВПС України - це інтелектуальна власність КБ Ільюшина",- вважає джерело. Таким чином, якщо українська сторона не піде на поступки, то у відповідь може отримати проблеми з Іл-76, на продовження ресурсу яких потрібна документація російського конструкторського бюро.

На офіційному рівні коментарів немає. Сторони відмовляються від відповідей на запити.

Нагадаємо, у вересні 2015 року "Антонов" за розпорядженням уряду вийшов з українсько-російського СП "ОАК-Антонов".