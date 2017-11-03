І гряне "Грім": новий український ракетний комплекс буде здатний вражати цілі на відстані в 450 км

Новий оперативно-тактичний комплекс "Грім", що наразі розробляється, зможе перевершити стару "Точку". Про це розповів військовий експерт Ігор Романенко, передає Сегодня.

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В Україні розробляється новий оперативно-тактичний комплекс "Грім", який буде здатний вражати ціль на відстані до 450 км.

ОТРК "Грім" зможе стріляти в чотири рази далі від старого радянського ракетного комплексу "Точка-У", який є зараз на озброєнні української армії.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада на тимчасовому майданчику поблизу населеного пункту Олександрівка Херсонської області розпочалися контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності.