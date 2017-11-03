"Антонов" прокоментував ситуацію з російськими Ан-124 "Руслан"

Держпідприємство "Антонов" виконає роботи з оцінки технічного стану літака Ан-124-100 "Руслан" російської вантажної компанії "Волга-Дніпро". Як повідомили УНІАН у прес-службі держпідприємства, «Авіакомпанія «Волга-Дніпро» не входить до переліку компаній, до яких, згідно з рішенням РНБО України, застосовуються санкції.

Читайте також"Антонов" може відновити співпрацю з Росією - росЗМІ«З метою дотримання своїх зобов'язань із міжвідомчого узгодження з повноважними міністерствами та відомствами України, згідно з листом-роз'ясненням Держекспортконтролю України, на договірній основі фахівці «Антонова» виконають роботи з оцінки технічного стану літака Ан-124-100 «Руслан» компанії «Волга-Дніпро». Зазначений літак має свідоцтво про реєстрацію цивільного повітряного судна та може використовуватися лише для забезпечення потреб громадян і економіки. Таким чином, «Антонов» як розробник авіаційної техніки діє відповідно до чинного законодавства України й міжнародних авіаційних правил», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що невиконання «Антоновим» і Україною зобов'язань щодо підтримки цивільних літаків «Ан» призведе до застосування відповідних міжнародних санкцій.

«Зокрема - до заборони міжнародних польотів літаків марки «Ан», а також до передачі функцій розробника іншим органам, уповноваженим країною-експлуатантом повітряних суден (ПС)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 2016 року повністю припинено співробітництво між «Антоновим» і «Авіакомпанією «Волга-Дніпро» в напрямку надання послуг із повітряних перевезень великогабаритних і нестандартних вантажів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що держпідприємство "Антонов" і російська вантажна авіакомпанія "Волга-Дніпро" ведуть закриті переговори про продовження льотної придатності літаків Ан-124-100 "Руслан".

Російська компанія "Волга-Дніпро" має 12 літаків "Руслан", які виконують чартерні вантажні перевезення.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» створено шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменовано в ДП «Антонов». Наприкінці липня 2017 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію юридичної форми держконцерну «Антонов» у зв'язку з його переведенням до складу «Укроборонпрому».

Серед розробок ДП «Антонов» - літаки Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.