ОПЗ призупинив роботу через поломку насоса

Найбільше хімічне підприємство України - Одеський припортовий завод (ОПЗ), який після тривав з липня простою запустив в кінці жовтня виробництво карбаміду і роботу терміналу з перевалки аміаку, призупинив роботу у зв'язку з поломкою насоса.

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Про це УНІАН повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик.

"Аміак був зупинений 1 листопада. На сьогодні усунена поломка. Розпочата підготовка до пуску", - сказав Щурик.

Він висловив сподівання, що найближчим часом відбудеться запуск обладнання.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня Одеський припортовий завод (ОПЗ), простоює з липня цього року, запустив виробництво карбаміду і роботу терміналу з перевалки аміаку.

Після тривалої зупинки ОПЗ працював цього року в період з березня по 10 липня. Це стало можливим завдяки укладенню угоди цього підприємства з приватними газотрейдерами – компаніями "ЕРУ Трейдинг" і ERU Management Services LLC, які погодилися поставляти газ на давальницьких умовах, тобто отримуючи натомість готову продукцію.

Коментуючи перехід до давальницькою схемою, 3 березня голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що "Нафтогаз" оскаржить таку угоду в суді, оскільки завод не погасив перед нафтогазовим холдингом борг в розмірі 1,5 мільярда гривень. Крім того, підприємство має близько 193 мільйонів доларів заборгованості за газ перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.