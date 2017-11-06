Донецький металургійний завод з листопада припинив виробництво через відсутність фінансування - ІС

Донецький металургійний завод, який розташований на тимчасово окупованій території Донбасу, з початку листопада практично припинив виробництво через відсутність фінансування.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук. «З початку листопада спостерігається фактичне припинення виробничого процесу на ВАТ «Донецький металургійний завод». Причина - припинення виділення коштів управляючою компанією ТОВ «Внешторгсервис». За зазначені кошти купували паливно-мастильні матеріали, сировину, обладнання та інші необхідні засоби для виробництва», - написав Тимчук.

Крім того, повідомив він, у зв'язку зі скороченням фінансування і зменшенням фінансових «дотацій» з боку РФ, за вказівкою керівництва «ДНР», «міністерством праці та соціальної політики ДНР» ухвалено рішення про початок скорочення з 1 січня 2018 року чисельності працівників соціальної сфери . Всього, за його словами, планується скоротити 20% працівників цієї сфери.