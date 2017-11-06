Супершвидкість: український мінометний комплекс "Барс-8ММК" показав свої бойові можливості (фото)

Мобільний мінометний комплекс "Барс-8ММК" продемонстрував свої високі бойові можливості під час практичних занять артилерії на одному з військових полігонів Київської області. Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

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За ходом занять спостерігали президент України Петро Порошенко, мекретар РНБО Олександр Турчинов, начальник Генерального штабу Віктор Муженко та гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов.

Так, під час завдання "Барс-8ММК", оснащений 120-мм мінометом та інтегрований у цифрову систему обміну інформацією, висунувся на позицію разом із традиційними мінометами.

Враховуючи те, що час, який необхідний розрахунку нової машини для приведення її у бойовий стан, становить до 60 секунд, а координати цілі були моментально оброблені системою управління вогнем, "Барс-8ММК" першим відкрив вогонь та вразив всі цілі. Після чого першим залишив позицію, ще до того, як закінчили вести вогонь інші міномети.

"Барс-8ММК" інтегрований у систему обміну інформацією на полі бою, коли розрахунок мобільного мінометного комплексу отримує точні координати ворога у режимі реального часу.

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині, поблизу населеного пункту Олександрівка, проведено контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності.