НАБУ: у справі про розкрадання коштів "СхідГЗК" про підозру повідомлено ще трьом особам

У кримінальному провадженні щодо заволодіння коштами державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» («СхідГЗК») про підозру повідомлено ще трьом особам.

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Як повідомляє Національне антикорупційне бюро України, таким чином загальна кількість підозрюваних у цьому провадженні збільшилась до 8 осіб.

Зокрема, про підозру повідомлено двом громадянам Австрії – генеральному директору та директору австрійської компанії-посередника Steuermann, яка, за даними слідства, підконтрольна екс-голові комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу (Миколі Мартиненку - УНІАН), котрий також має статус підозрюваного.

Посадовцям Steuermann інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.255 («Створення злочинної організації»), ч.5 ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

Генерального директора австрійського ТОВ також підозрюють у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»).

Повідомлення про підозру посадовцям Steuermann вручено в Австрії в рамках надання міжнародної правової допомоги.

Третій підозрюваний – громадянин України – є керівником низки компаній, які систематично вигравали тендери у ДП «СхідГЗК», ДП «НАЕК «Енергоатом», ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», та водночас є очільником іноземних підприємств, задіяних у схемі відмивання коштів. Про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 та ч.5 ст.191 КК України, йому повідомлено у Латвійській Республіці.

Нагадуємо, 20 квітня 2017 року в рамках розслідування епізоду із завдання збитків ДП «СхідГЗК» в розмірі 17,28 млн дол. США детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру колишньому народному депутату, екс-голові комітету Верховної Ради з питань ПЕК (ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 та ч.1 ст.255 КК України).

У подальшому в квітні-травні 2017 року про підозру у вказаному кримінальному провадженні також повідомлено чинним керівникам НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та державний концерн «Ядерне паливо».

Як повідомляв УНІАН, НАБУ затримало Мартиненка 20 квітня 2017 року.

За версією слідства, держпідприємство "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійською компанією Steuermann, підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам держпідприємства в 2014-2016 роках було завдано збитків у розмірі 17,28 млн. дол.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту".

25 жовтня детективи НАБУ повідомили Мартиненку про підозру у заволодінні майном ДП «НАЕК «Енергоатом» та його ймовірному спільнику, керівнику структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом».