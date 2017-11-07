Німеччина дозволила Пінчуку створити СП з французами з виробництва труб у Європі

Антимонопольний орган Німеччини схвалив створення спільного підприємства трубно-колісною компанією «Інтерпайп», що належить бізнесменові Віктору Пінчуку, і транснаціональною компанією з виробництва сталевих труб Vallourec (Франція), повідомили УНІАН у прес-службі «Інтерпайпу».

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«Ми підтверджуємо подання звернення до антимонопольного органу Німеччини в рамках проекту співпраці між компаніями, і те, що ми тільки що отримали відповідне схвалення. Наше можливе співробітництво буде досить обмеженим як з фінансової сторони, так і з точки зору обсягів», - повідомили в прес-службі.

Відзначається, що додаткову інформацію в компанії нададуть після завершення процедур реєстрації.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня «Інтерпайп» повідомив про намір створити спільне підприємство з великою французькою трубною компанією Vallourec.

Довідка УНІАН. «Інтерпайп» – міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна група компаній, яка входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі. Продукція компанії поставляється більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет і електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь".

Vallourec S.A.S. - французький виробник сталевих труб. Є одним зі світових лідерів у сфері виробництва сталевих безшовних труб, призначених для видобутку нафти і газу, а також інших галузей промисловості.