Уряд розірвав угоду з РФ про постачання озброєння та військової техніки

Кабінет міністрів України припинив дію угоди з урядом Російської Федерації про порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, комплектуючих виробів і запасних частин, організації ремонту та надання послуг військового призначення.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову схвалено без обговорення сьогодні під час засідання уряду.

Документ було підписано у Києві в 1995 році.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року Кабмін скасував угоду з урядом Росії про збереження спеціалізації підприємств і організацій, що беруть участь у виробництві продукції військового призначення.

У серпні 2017 року Кабінет міністрів припинив дію міжурядової угоди з Росією щодо встановлення взаємодії під час здійснення експорту товарів військового призначення до третіх країн.

Нагадаємо, ще в травні 2015 року Верховна Рада денонсувала угоду між урядами України і РФ про організацію військових міждержавних перевезень та розрахунки за них.