"Укроборонпром" звільнив директора Львівського авіаційно-ремонтного заводу

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства країни, звільнив директора держпідприємства "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" (ЛГАРЗ) Олександра Кравчука.

Читайте також"Укроборонпром" презентував новий 3D-радар - може відслідковувати до 500 цілей одночасно (фото)

Як повідомила прес-служба концерну, відповідне рішення оголосив заступник генерального директора "Укроборонпрому" Володимир Кострицький під час наради з керівним складом львівських підприємств-учасників держконцерну.

«Вже відсторонений керівник «ЛГАРЗ» відмовлявся організувати повноцінний комплекс системи безпеки, здійснювати прозорі закупівлі на торговому електронному майданчику, дотримуватися вимоги внутрішньої кооперації, яка розширює спектр замовлень підприємств-учасників держконцерну, зменшує собівартість продукції і послуг, підвищує ефективність діяльності тощо. У зв'язку з умисним, демонстративним невиконанням керівником підприємства, наказів і розпоряджень концерну контракт з директором ДП "ЛГАРЗ" розірвано», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що встановлені численні факти порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності заводу.

«При здійсненні «Укроборонпромом» своїх управлінських функцій щодо Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу встановлені численні факти порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності підприємства і систематичне ігнорування його директором принципів прозорої політики закупівлі», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в даний час правоохоронні органи вивчають матеріали про розтрату посадовими особами "ЛГАРЗ" коштів.

«За виявлені порушення керівника підприємства було притягнуто до дисциплінарної відповідальності, а виявлені в 2016-2017 роках матеріали про розтрату посадовими особами "ЛГАРЗ" коштів при закупівлі товарно-матеріальних цінностей у взаємопов'язаних комерційних структурах направлені в правоохоронні органи і зараз досліджують у рамках кримінальних проваджень», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Львівський державний авіаційно-ремонтний завод — підприємство військово-промислового комплексу України, яке було створено в 1939 році на базі колишніх ангарів однією з ремонтних баз військово-повітряних сил. У 1953 році авіабаза отримала статус авіаційно-ремонтного заводу і стала спеціалізуватися на ремонті літаків Мить, а в 1992 році завод отримав нинішню назву і статус державного підприємства. У грудні 2010 року завод увійшов до складу державного концерну «Укроборонпром».

Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.