Україна з січня забороняє імпорт та виробництво мазуту з вмістом сірки більше 1%

Імпорт та виробництво мазуту, який використовується в якості палива для роботи котелень різних підприємств та організацій і містить більш 1% сірки, будуть заборонені з 1 січня 2018 року. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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«Міненерговугілля повідомляє, що з 01.01.2018 р. для всіх без винятку підприємств, установ і організацій набуде чинності норма абзацу третього пункту 15 Технічного регламенту про заборону на території України виробництва та введення в обіг котельних палив (мазуту) з вмістом сірки більш як 1%», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, така заборона відповідає вимогам європейського законодавства і Договору про заснування Енергетичного співтовариства, членом якого є Україна.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2016 року Кабмін продовжив до 31 грудня 2017 року дію Техрегламенту (стандарту якості), який дозволяє виробляти і споживати мазут із вмістом сірки понад 1% для його використання на ТЕС, ТЕЦ, котелень і стаціонарних теплових та енергетичних установках.

На початку січня цього року уряд обмежив імпорт такого мазуту, дозволивши його постачання тільки для потреб енергетики. Такий дозвіл було надано до 1 січня 2018 року.

У червні міністр енергетики Ігор Насалик заявляв, що з початку 2018 року енергокомпанії повинні будуть імпортувати цей вид палива з вмістом сірки не більше 1%.

Обмеження щодо вмісту сірки в мазуті зумовлені екологічними ризиками: чим нижчий її вміст в паливі, тим більш екологічно безпечним є спалювання цього виду палива.