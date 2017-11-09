Електроенергія для промисловості подорожчає з січня - НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, прогнозує зростання тарифів на електроенергію для промислових споживачів в Україні з 1 січня 2018 року на 10-15%. Про це журналістам повідомив голова комісії Дмитро Вовк.

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За його словами, на зміну тарифів істотно впливає інфляція, зміна курсу гривні, а також зростання заробітної плати в країні.

"Якщо це все підсумувати, ймовірно, що зміна буде в межах 10-15%", - сказав Вовк.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2016 року НКРЕКП дозволила постачальникам електроенергії за регульованим тарифом (обленерго) з 1 січня 2017 року розраховувати тарифи на електроенергію для промислових споживачів з щомісячним збільшенням не більше ніж на 3% від рівня попереднього місяця.

Наприкінці грудня 2016 року НКРЕКП вперше затвердила на січень 2017 року диференційовані тарифи на електроенергію для промисловості. З тих пір ставки тарифів щомісячно переглядаються регулятором на основі поданих документів від обленерго.