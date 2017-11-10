"Горлиця" здійнялася в небо: опубліковано відео випробування українського бойового безпілотника

16:54, 10 листопада 2017
Промисловість
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БПЛА здатний безперервно триматися у польоті 7 годин, працювати на висоті 5 тисяч метрів, дальність його польоту - понад тисячу кілометрів.

"Укроборонпром" опублікував відео випробувань нового тактичного безпілотного літального апарату (БПЛА) "Горлиця". 

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За технічними характеристиками "Горлиця" здатна виконувати різні функції, зокрема вести розвідку, забезпечувати координацію вогню, а також вогневе ураження супротивника, використовуючи ракети "повітря-земля".

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада в Україні відбулися льотні випробування безпілотного літального апарату ударного типу "Горлиця" виробництва ДП "Антонов", який оснащений потужним ракетним озброєнням з дальністю польоту в один кілометр.

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Теги: #випробування БПЛА#випробування Горлиці#безпілотник Горлиця випробування