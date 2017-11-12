Український вантажний літак покажуть на авіасалоні у Дубаї

На авіасалоні Dubai Air Show у Дубаї продемонструють українсько-саудівський вантажний літак Ан132D.

Про це повідомляє Deutsche Welle посилаючись на державне підприємство "Антонов".

Зокрема, повідомляється, що Dubai Air Show стартував 12 листопада 2017 року. Авіасалон проводять щодва роки.

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Згідно з інформацією, за кілька годин після відкриття стало відомо про дві великі угоди. Арабський авіаперевізник Emirates придбає 40 літаків типу Boeing 787-10. Обсяг угоди оцінюється в понад 15 мільярдів доларів. Ціна одного Boeing 787-10 перевищує 312 мільйонів доларів. Emirates має отримати ці літаки орієнтовно з 2022 року. Ця авіакоампанія володіє найбільшою у світі кількістю літаків Boeing 777 - 165.

Невдовзі після відкриття Dubai Air Show азербайджанський національний перевізник Azerbaijan Airlines також оголосив про намір придбати п'ять Boeing 787-8s та два вантажні літаки в концерну Boeing. Суму угоди оцінюють у понад мільярд доларів.

Підкреслюється, що цьогоріч в Dubai Air Show не бере участі перевізник Qatar Airways оскільки між Катаром і чотирма іншими арабськими державами з червня триває дипломатична криза.