Суд повернув держкомпанії "Надра України" частку у розробці Сахалінського родовища

Господарський суд Києва визнав право власності державної Національної акціонерної компанії «Надра України» на частку в розмірі 30% у розробці Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища, розташованого у Харківській області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, яка обстоювала в суді інтереси держкомпанії.

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«Господарський суд Києва погодився з доказами столичної прокуратури і визнав за «НАК «Надра України» право власності на спірну частку в розмірі 30% у спільній діяльності ... «НАК «Надра України» повернуто частка в розмірі 30% у спільній діяльності за договором про розробку Сахалінського родовища у Харківській області, що дає право отримувати прибуток від господарської діяльності», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, у 2000 році між Полтавським державним геологічним підприємством «Полтаванафтогазгеологія» та компанією «Сіріус-1» було укладено договір про спільну інвестиційну і виробничу діяльність з геологічного вивчення та промислової розробки на території Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. У 2007 році 30%-ву частку в цьому договорі отримала компанія «Надра України».

«Надалі між НАК «Надра України» і ТОВ «Голден Деррік» було укладено договір купівлі-продажу зазначеної частки», - відзначили в прокуратурі, додавши, що «Голден Деррік» не сплатив вартість придбаної частки, що і стало причиною для розірвання договору купівлі-продажу.

«За таких обставин частка у загальній власності має бути повернута у власність компанії «Надра України», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, «Надра України» намагалися відсудити у «Голден Деррік» частку в Сахалінському родовищі починаючи з 2015 року. У середині лютого 2016 року позивач заявляв про затягування судового процесу з цього питання.

За часів президентства Віктора Януковича ЗМІ пов'язували компанію «Голден Деррік» з інтересами екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького. За даними Генпрокуратури, у 2011-2012 роках Державна служба геології та надр без проведення аукціонів видала «Голден Деррік» 48 спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Довідка УНІАН. НАК "Надра України" є провідною компанією у сфері геологорозвідувальних робіт в Україні і володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), а також низкою свердловин, ділянок під бурові роботи та для проведення сейсмічних досліджень. До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств. 100% акцій «Надра України» належать державі в особі Державної служби геології і надр.