У виробництво літаків Ан-74 інвестують $150 мільйонів - "Укроборонпром"

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП), яке входить у структуру державного концерну "Укроборонпром", отримає інвестиції в розмірі 150 мільйонів доларів від американської компанії Oriole Capital Group для серійного виробництва літаків Ан-74.

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Як повідомила прес-служба концерну "Укроборонпром" відповідні домовленості між "Харківським державним авіаційним виробничим підприємством" і американської Oriole Capital Group були досягнуті під час міжнародної виставки Dubai Airshow 2017, яка проходить в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"У першу чергу мова йде про серійне виробництво на потужностях ХДАВП українських Ан-74 в різних модифікаціях. У свою чергу Oriole Capital Group отримає право на інвестиції у виробництво, модернізацію та збут цих літаків. Ключовим елементом цього стратегічного партнерства є модернізація існуючого виробництва, повне залучення всіх 3000 фахівців харківського підприємства, а також програма з модернізації літаків і авіоніки, яка допоможе підвищити унікальні експлуатаційні можливості літака Ан-74", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що ХДАВП буде отримувати замовлення на виготовлення запасних частин для літальних апаратів, проведення технічного обслуговування і навчання пілотів.

Зазначається, що домовленість передбачає планування і реалізацію проекту протягом значного терміну.

"Це означає, що "Харківське державне авіаційне виробниче підприємство" отримало стабільний багаторічний план розвитку, який забезпечує його ефективну роботу, розширення виробничих потужностей, створення нових робочих місць і збільшення прибутку, а разом з цим - відрахувань до бюджету України", - йдеться в повідомленні.

Генеральний директор "Укроборонпрому" Роман Романов зазначив, що домовленість щодо залучення інвестицій з США є надважливою подією для України.

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"Вперше на авіабудівне підприємство нашої країни заходить потужний інвестор міжнародного рівня, який планує вкладати кошти протягом багатьох років. Це є доказом того, що підприємства "Укроборонпрому" є надійними партнерами світового рівня, які гарантують якісне та своєчасне виконання замовлень. Фактично, це чіткий сигнал, що "зелене світло" для інших інвесторів, які зараз обмірковують можливість інвестицій в українську високотехнологічну промисловість", - цитує прес-служба Романова.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" - це об'єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України.

До складу концерну увійшли підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) спеціалізується на випуску літаків сімейства "Антонов", зокрема, моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148.