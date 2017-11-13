Дві третини українських роботодавців змушені давати хабарі чиновникам - дослідження

Близько 63,8% роботодавців в Україні змушені давати хабарі чиновникам, стверджуючи, що відносини між бізнесом і виконавчою владою в Україні побудовані саме на хабарах.

Про це повідомив голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник під час презентації дослідження «Створення сприятливого середовища для сталого підприємництва в Україні», проведеного Федерацією роботодавців України за підтримки Міжнародної організації праці та Українського центру соціальних реформ.

«Бажання бізнесу звернутися до суду знаходиться на рівні 3% - це означає абсолютну недовіру до судової системи в Україні. Приміром, 63,8% (1360 підприємців із 2000 - УНІАН) серед опитаних змушені були давати хабарі», - сказав Олійник.

Він зазначив, що це доказ дуже низького рівня довіри між бізнесом і владою, підкресливши, що країна, яка побудована на системі таких взаємовідносин і на такому рівні корупції, втрачає свою міць.

У дослідженні зазначається, що серед найважливіших причин, які перешкоджали розвитку бізнесу, респонденти відзначили високі загальнодержавні податки (47,5%), часту зміну правил і законів щодо ведення бізнесу (30,3%), високі процентні ставки за банківськими кредитами (25,1%), корупцію (24,5%), відсутність програм розвитку бізнесу на державному рівні (22,1%).

Майже 47% опитаних дали негативну оцінку діям влади в стимулюванні підприємців розширювати діяльність, тобто, влада взагалі не докладає зусиль для такого стимулювання.

Згідно з дослідженням, близько 61% відзначили вплив кредитної процентної ставки на конкурентоспроможність підприємства, 81,1% - підтвердили залежність цього показника від курсової політики.

Представники компаній найбільш позитивно оцінили такі зміни законодавства: зменшення розміру єдиного соціального внеску (55,3%), введення мораторію на перевірки (53,1%).

При цьому підвищення мінімальної заробітної плати позитивно оцінили 26% респондентів, а негативно - 40,8%.

За результатами дослідження, основним джерелом загроз правам власності є рейдерство (43,6%) і бюрократія державних інституцій (39,9%).

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко запропонував передбачити в державному бюджеті на 2018 рік кошти на підтримку малого і середнього бізнесу й не скасовувати спрощену систему оподаткування дрібних підприємців.