Український літак Ан-70 позбудеться російських деталей

Військово-транспортний літак Ан-70 виробництва ДП "Антонов", буде модернізований, отримає нову авіоніку і позбавиться російських деталей. Про це йдеться в повідомленні держконцерну "Укроборонпром".

Читайте такожУ виробництво літаків Ан-74 інвестують $150 мільйонів - "Укроборонпром"Про готовність взяти участь у модернізації українського літака, під час провідної міжнародної виставки Dubai Airshow 2017, заявили компанії з Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини. "Завдяки цій модернізації планується розширити унікальні характеристики літака, в першу чергу, завдяки передовим цифровим системам", - йдеться в повідомленні.

Враховуючи те, що у 2015 році Ан-70 було прийнято на озброєння Збройних сил України, модернізація цього літака є одним з найважливіших завдань, яке дозволить значно розширити мобільність та боєздатність українських захисників.

Крім того, в "Укроборонпромі" зауважують, що успішна реалізація міжнародної програми літака Ан-132 дала старт для нових спільних проектів української авіаційної промисловості з іноземними компаніями.

"Головним завданням було позбавити українську промисловість залежності від російських комплектуючих шляхом налагодження співпраці з прогресивним світом та забезпечення українських літаків найкращими системами міжнародного стандарту. Наразі, за результатами переговорів з партнерами, вже готуються відповідні домовленості для закріплення результатів зустрічей", - зазначили в концерні.

Також там повідомили, що продовжується розгортання співпраці ДП "Антонов" з компанією Taqnia Aeronautics за проектом Ан-132. "Під час Dubai Airshow 2017 була досягнута згода щодо формування коопераційної схеми серійного виготовлення літаків, створення навчального центру "Антонов-Академія" для підготовки техніків, інженерів, робітників, які будуть працювати на заводі серійного виробництва Ан-132 в Саудівської Аравії", - підсумували в концерні.