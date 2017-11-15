Крюківський завод збільшив випуск вантажних вагонів на 40%

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська область) у січні-жовтні збільшив випуск вантажних вагонів на 39,3%, або на 447 вагонів порівняно з відповідним періодом 2016 року – до 1584 одиниць.

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Про це йдеться в звіті підприємства, переданому в міськвиконком Кременчука.

Згідно з повідомленням, у січні-жовтні завод виготовив 35 пасажирських вагонів, тоді як 2016 року за звітний період не було виготовлено жодного пасажирського вагона.

Також цього року завод модернізував 15 вагонів метро.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.

Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу. Крюківський вагонобудівний завод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.